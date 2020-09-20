شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصول عدد المشتركين بقناته على يوتيوب لـ 11 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان بوصول عدد مشتركي قناته علي موقع "يوتيوب" لأكثر من 11 مليون مشترك، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مؤكدا أن قناته هي الأولي في مصر، معلقا :" الحمد لله ثم شكراً الجمهور الغالي"، وكان احتفل النجم محمد رمضان، بتربعه على تريند موقع الفيديوهات الشهير YouTube بأغنيته الجديدة "يا حبيبي" في الإمارات، ونشر صورة له من كليبه الأخير عبر موقع انستجرام، ليعلن عن تربعه على المركز الأول في الإمارات العربية المتحدة التي صور فيها الأغنية.



محمد رمضان

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وعلق رمضان على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2"، قائلا : "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1".

وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": "بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".

وفي وقت سابق أعرب الفنان محمد رمضان عن شكره الشديد لـ World Music Awards جوائز الموسيقى العالمية، التى احتفلت بتخطى أغنيته الجديدة "يا حبيبى" أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وتصدرها المركز الأول فى 15 دولة أخرى.