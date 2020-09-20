شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج احتفالية أيقونة الاستعراض محمود رضا بمسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم وزارة الثقافة علي مسرح البالون بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وجميع قيادات الوزارة بالفنان الكبير الراحل محمود رضا أيقونة فرقة رضا وأشهر مصمم رقصات استعراضية في مصر وأحد أعمدة القوة الناعمة ويشمل الاحتفال العديد من الفقرات بعد كلمة الوزيرة وأهمها عرض أهم وأشهر اللوحات الاستعراضية التى صممها الفنان محمود رضا ومنها : ( رحلة- حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الاسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبه- الأقصر- النوبة ) .



تصميم البوستر للفنان مصطفي عوض

وتشمل فقرات الحفل كلمة مصورة للفنان الراحل محمود رضا تعرض على شاشة المسرح ومشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل إلى جانب أغنية "واحد مننا" المهداه لروح الفنان الراحل غناء الفنان محمد الحلو ومي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي ويصاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا ، ثم يتبعها عرضاً لفيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" .

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الاحتفالية ينظمها قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ممثلا فى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده الذي هو أيضا مخرج الاحتفالية وصمم البوستر الدعائي للحفل الفنان مصطفي عوض جمع فيه صورتين لمحمود رضا علي خلفية الحضارة المصرية الفرعونية والأهرامات حيث أن الراحل كان مهتما جدا بالحضارة الفرعونية .



محمود رضا

كانت قد أصدرت وزارة الثقافة كتابا تذكاريا لهذه المناسبة سيتم توزيعه علي الحضور ويضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة ، الفنان خالد جلال ، الفنان عادل عبده ، الفنانة فريدة فهمى ، الدكتور اشرف زكى ، الفنان محمد صبحى ، الدكتور عصمت يحيى ، الدكتور مجدى صابر ، الفنان الجداوى رمضان ، الفنان نبيل مبروك ، الفنان على الجندى ، الفنان سيف عبد الرحمن ، الفنان محيى اسماعيل ، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوى.

يذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة .