شكرا لقرائتكم خبر عن أخو هيثم أحمد زكى يكشف عن صورة نادرة للراحل مع والدته هالة فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رامي بركات أخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بصورة نادرة له في مرحلة الطفولة مع والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد وهي تحتضنه، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها قائلا :" إنهم لا يعرفون شيئًا عنا.. لا احد منهم.. سيتعلمون"، وتظهر الصورة بالأبيض والأسود الفنان الراحل هيثم أحمد زكى فى أحضان والدته الفنانة الراحل هالة فؤاد وهو فى عمر الطفولة بينما تنظر له والدته الراحله بحب غامر.



رامي بركات

وكان المستشار بلال عبد الغنى محامى رامى عز الدين بركات، قال إنه سيتقدم ببلاغ ضد مشترى شقة الهرم التى ورثها عن أخيه الراحل هيثم أحمد زكى وذلك لاستردادها بعد أن أخل المشترى بالعقد، وتصرف فى متعلقات الفنان الراحل أحمد زكى فى مخالفة لنصوص التعاقد.



هيثم زكي وهالة فؤاد

وقال المحامى بلال عبد الغنى محامى رامى، إن المشترى خالف شروط التعاقد والتى تنص على عدم التصرف فى محتويات الشقة لحين البيع النهائى، علما بأن عقد البيع هو "عقد بيع مؤقت" لا يحق على أساسه التصرف فى محتويات الشقة والتى تتضمن محتويات الفنان الراحل هيثم أحمد زكى.

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وأضاف أنه سعى إما لاسترجاع الشقة أو استلام محتويات الراحل أحمد زكى، علما بأن المشترى طلب مليون و250 لبيعها مرة أخرى علما بأنه اشتراها بمبلغ 850 ألفًا منذ 3 شهور فقط ولم يكتف بذلك بل غير "كالون" الشقة حتى لا يستطيع دخولها واستلام محتويات أحمد زكى.

وأكد المستشار القانونى بلال عبد الغنى أنه تقدم بدعوى للتراجع عن البيع، وأن العقد ينص على بيع الشقة فقط "حوائط"، مضيفا أنه يسعى جاهدًا للحفاظ على محتويات ومتعلقات الفنان الراحل أحمد زكى من أجل فتح "متحف" لتلك المقتنيات بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ولن يتم التفريط فى أى شىء منها.

وكان رامى بركات قد أكد فى تصريح لـ"الخليج 365"، رفضه التام لكل من قالوا إنه قام أو سيقوم بالتفريط فى مقتنيات الراحل أحمد زكى وأكد خلال تصريحات خاصة، أنه اندهش وتفاجأ ممن شككوا فى نواياه، معلقًا: "أنا عمرى ما بعت أى حاجة تخص أحمد زكى، وعمرى ما ها أبيع أى حاجة تخصه، أنا ناوى أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفى الآخر مصر ها تشوف اللى ها أعمله لـ أحمد زكى".