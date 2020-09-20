شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المطربة مروة ناجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، والد المطربة مروة ناجى، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع "فيس بوك"، "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله".

وأضافت مروة ناجى، “اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين”.

من ناحية أخرى، طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

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الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما ومن الأصوات المصرية التي نتشرف ونفتخر بها ، كما أنها لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل " أهو ده اللي صار " مع المخرج حاتم علي كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، وآخر أعمالها كانت مسرحية "سيرة حب" عم حياة الراحل بليغ حمدى.