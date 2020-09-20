"نايل سينما" تبدأ عرض برنامج "غاوي أفلام" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن قناة نايل سينما تبدأ اليوم الأحد، تحت إشراف سيد فؤاد الجناري رئيس القناة، عرض أولى حلقات برنامج "غاوي أفلام".

البرنامج يهدف لخلق علاقة مع الجمهور حول رؤيته للأفلام القديمة ومعلومات غير معروفة عن كواليس إنتاج الأفلام، ويقترب من محبي السينما المصرية من خلال التواصل عبر اتصالات تليفونية، وأيضا من خلال التواصل على صفحة البرنامج على السوشيال ميديا.

الحلقة تقديم المذيعة مروة السيد، إخراج محمود عمارة، من إعداد مروة حربي، محمود عبود، وسام سليمان، رباب القعيد، مراسلة آية خالد، إعداد تقارير نشوى يحيى.

يُعرض البرنامج اليوم الأحد الساعة الرابعة والنصف عصرا ويُعاد الواحدة والنصف صباحا.