بالفيديو| حكيم يحقق رغبة طفل من ذوي القدرات الخاصة طلب مقابلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل الفنان حكيم، الطفل عبدالرحمن، بطل المسافات الطويلة في السباحة، ومن ذوي القدرات الخاصة.

ونشر حكيم عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، فيديو يجمعه بعبدالرحمن، معلقا "عبدالرحمن طلب مني على الصفحة انه يشوفني واتصور معاه. استقبلته وشرفني وكان ليا الشرف اني اقعد مع بطل السباحة وبطل المسافات الطويلة. شرفتني ونورتني يا عبدالرحمن".

جدير بالذكر أن حكيم طرح مؤخرا أغنية جديدة، حملت اسم "صحاب أونطة".