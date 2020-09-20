محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرص الفنان محمد إمام، على توجيه الشكر لجمهوره ومتابعيه، الذين عايدوه بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر إمام صورة له عبر موقع "انستجرام"، معلقا "شكرا على كل المعايدات والرسايل والتصميمات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي، شكراً على كل الكلام الحلو اللي اتكتب.. ومعلش مش متواجد كتير الأيام دي علشان بحضرلكم في مفاجأة ان شاء الله.. دعواتكم".
يُذكر أن أخر أعمال محمد إمام كان فيلم "لص بغداد"، وشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، وأمينة خليل.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام عن سبب عدم تواجده على "السوشيال ميديا": "بحضرلكم مفاجأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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