تعرف على إيرادات "زنزانة 7" في 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 16 سبتمبر، فيلم "زنزانة 7"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في رابع أيام عرضه بـ"السينمات"، إيراد قُدر بـ232 ألفا و890 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 4 أيام (مليون و291 ألفًا و293 جنيها).

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.