"روك سى باند" و"سكيليتون" فى حفل غنائي من فصلين بساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لإقامة حفل غنائي من فصلين لكل من فريقي "روك سي باند" و"سكيليتون"، وذلك يوم الأربعاء 23 من سبتمبر الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن "روك سى باند"، فريق مكون من مجموعة من الأصدقاء بدأوا فى فبراير 2019، كل منهم

عازف محترف على آلة موسيقية، اعتادوا على أن يقوموا بالعزف الجماعى منذ سنوات عدة.

كما قاموا بكتابة أغانيهم الخاصة ولحنوها ووزعوها، وحان الوقت ليخرجوا للجمهور كفريق تحت عنوان "روك سى"، يلعب الفريق موسيقى

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"الروك والريجى والبوب"، أصدر الفريق ألبومه الأول بعنوان "طاقة مكبوتة".

"سكيليتون" فريق مصرى يعيد أغنيات لـ"توينتي ون بيلوتس" الفريق الأمريكي الذى بدأ في كولومبوس- أوهايو، يقدمون أنواعًا مختلفة من الموسيقى مثل "روك، بوب، إليكترو".

بداية الفريق كانت في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، وقاموا بتقديم حفلتين فى "دا فينيو" وكان الحضور أكثر من ١٠٠ فى الحفلتين الأولى والثانية.