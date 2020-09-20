فيديو..أغنية "اشتقت لك" تتخطى المليون ونصف مشاهدة

اجتازت الفنان أصالة، بأغنيتها الجديدة "اشتقت لك"، حاجز المليون ونصف مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:العالية، ألحان:ياسر بوعلي، توزيع:خالد عز، وتضمنت ألبومها الجديد "لاتستسلم"، وهي الأاعلى مشاهدة بين أغنياته، ويقول

مطلعها "اشتقت لك، تحت المطر حنيت عليك غصب علي قلبي مع صوت الرعد كانوا ينادونك مرّيت في بالي مثل ومض البروق اللي تمر بالله وش معنى العمر لو كان من دونك؟".

تلتها أغنية "رفقاً"، التي تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:محمد أبو نعمة، ألحان:سهم، توزيع:خالد عز.

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طرحت أصالة "لاتستستلم" الأسبوع الماضي، عبر "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة، وضم 20 أغنية، منهم"أنا معك، والله وتفارقنا، بيان، وش كنت أقول، ألمحك، لا تستسلم، غمض عيونك، ماعرفت أنطق".