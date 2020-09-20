حقق الفنان محمد الشرنوبي، بكليب أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح"، أكثر من 700 ألف مشاهدة، وذلك في خلال 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:محمد يسري، ألحان:محمدالشرنوبي، توزيع:مصطفى الحلواني، وضم الكليب مشاهد حقيقية من حفل زفاف الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وشارك في الكليب عدد من النجوم أبرزهم:أنغام، أحمد مالك، منة شلبي، خالد أنور، محمد شاهين، لقاء الخميسي، تامر حبيب".
يذكر أن الشرنوبي قد طرح أولى البوماته الغنائية وذلك عام 2019، بعنوان "زي الفصول الأأربعة"، والذي ضم 10 أغنيات، منهم "حتة من الخيال، عادي وبراحتك، مفيش داعي، خلاني بعدت، صبح الصباح".
كانت هذه تفاصيل خبر في يومه الثالث.. محمد الشرنوبي يجتاز الـ 700 ألف مشاهدة بكليب "قلبي ارتاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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