في يومه الثالث.. محمد الشرنوبي يجتاز الـ 700 ألف مشاهدة بكليب "قلبي ارتاح"

حقق الفنان محمد الشرنوبي، بكليب أغنيته الجديدة "قلبي ارتاح"، أكثر من 700 ألف مشاهدة، وذلك في خلال 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:محمد يسري، ألحان:محمد

الشرنوبي، توزيع:مصطفى الحلواني، وضم الكليب مشاهد حقيقية من حفل زفاف الشرنوبي وزوجته راندا رياض، وشارك في الكليب عدد من النجوم أبرزهم:أنغام، أحمد مالك، منة شلبي، خالد أنور، محمد شاهين، لقاء الخميسي، تامر حبيب".

يذكر أن الشرنوبي قد طرح أولى البوماته الغنائية وذلك عام 2019، بعنوان "زي الفصول الأأربعة"، والذي ضم 10 أغنيات، منهم "حتة من الخيال، عادي وبراحتك، مفيش داعي، خلاني بعدت، صبح الصباح".