الثلاثاء.. فريق كردان يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا لفريق "كردان"، وذلك على خشبة مسرح النهر يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الساعة السابعة مساءً.
من المقرر أن يقدم الفريق، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
فريق كردان، بقيادة المطرب وعازف العود والملحن على المنسي، تقدم الفرقة مزيج من كل أنواع الموسيقى، خصوصًا الشرقية مع تقديم أغانى منوعة من فترة الثمانينيات والتسعينيات بمشاركة مجموعة موهوبة من المطربين.
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