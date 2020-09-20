كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد عنان لـ"الخليج 365 الفني":"حنان مطاوع من أطيب الناس في الدنيا.. وهذا ما جذبني للمشاركة في "قوت القلوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*لا يهمني أن أشارك في أعمال كثيرة بقدر ما يهمني أن يكون ظهوري له تأثير في الأحداث.

*لهذا السبب أُدِين بالفضل للمخرج أحمد نادر جلال

*أتمنى أن أكون بذكاء أحمد عز وموهبة كريم عبد العزيز

بدأ حياته الفنية منذ أن كان طفلاً بعدما اكتشفه المخرج أحمد نادر جلال الذي فتح الطريق أمامه من خلال اختياره للمشاركة مع الفنان كريم عبد العزيز في فيلم "واحد من الناس"، وصار معروفًا لدى الجمهور بعد تجسيده لدور نجله في ذلك الفيلم، وتوالت عليه أدوارًا عديدة لعل آخرها مسلسلي "قوت القلوب"، "أمل حياتي".. إنه الفنان أحمد عنان.

وتحدث أحمد عنان في حوار خاص لـ"الخليج 365 الفني" عن كواليس مشاركته في مسلسلي "قوت القلوب"،"أمل حياتي"، وعن المخرجين والفنانين الذين يتمنى العمل معاهم، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :

*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "قوت القلوب"؟



المسلسل فكرته رائعة، بالإضافة أن دور"عاطف" سائق التوك توك جديد عليّ ولم أقم بأدائه من قبل، فكان بالنسبة ليّ تحدي كبير لكي أستطيع أن أثبت للجميع أنني أقدر على أداء جميع المشاهد، وشرف كبير لي العمل مع الفنانة ماجدة زكي والمخرج العظيم مجدي أبو عميرة.

*ماذا عن كواليس العمل؟



كواليس العمل رائعة ومبهجة ومليئة بالدفء، وكنا لا نتوقف عن الضحك، وكنت أحس أن الفنانة ماجدة زكي مثل والدتي فهي تتمتع بقدر كبير من رقة القلب، وكانت تحرص دائمًا على توجيه النصائح لي، لكي تخرج الشخصية بشكل جيد، وسررت كثيرًا بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه.

*ما أبرز ردود الأفعال التي تلقيتها على دورك بالمسلسل؟



ردود الأفعال رائعة، فقد تلقيت اتصالات ورسائل عديدة من قبل زملائي يخبرونني فيها على اعجابهم الشديد بالمسلسل وبالدور الذي قدمته.

*إذا تعرضت لنفس موقف "عاطف" وهو إنقاذك لإحدى الفتيات مقابل أن تعرض حياتك للخطر، فهل كنت ستتصرف مثله؟

بالتأكيد إذا كنت أقدر على فعل أي شئ لإنقاذ إي فتاة فلن أتاخر على ذلك.

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*هل هناك تشابه بين شخصيك الحقيقة وبين شخصية عاطف التي قمت بتقديمها خلال الأحداث؟



إطلاقًا، فعاطف شخص غير متعلم لكنه يعشق الغنا ويطمح لأن يكون مطرب مهرجانات معروفًا، وأنا لا أُجيد الغناء، لكن الشبه الوحيد بيني وبينه هو أنني أفضل سماع المهرجانات الشعبية.

*ومن المطربين الشعبين الذين تفضل الاستماع إليهم؟



حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا والمدفعجية والسادات.

*ما الذي دفعك للمشاركة في مسلسل "أمل حياتي"؟



قبلت المشاركة في أمل حياتي من أجل الفنانة حنان مطاوع، فهي من أطيب الناس في الدنيا كلها، وقد تعاملت معها من قبل في مسلسل "لمس أكتاف"، وأنها من قامت بترشيحي لدور "عبد الله" في تلك الحدوتة، من أجلها قبلت ذلك الدور دون أن اضطلع على الورق، وسررت كثيرًا بالعمل مع المخرج أحمد حسن

ومع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه.

*هل هناك شخصًا تحرص على استشارته في أدوارك قبل الموافقة عليها؟



نعم، أسرتي وكل المخرجين الذين عملت معهم من قبل.

*من الذي اكتشف موهبتك وشجعك على الدخول لمجال الفن؟



المخرج أحمد نادر جلال هو الذي قام باكتشافي وكنت أبلغ من العمر في ذلك الوقت ثلاث سنوات ونصف، وكانت أختي تقوم بالتمثيل في مسلسل "جلا جلا" وأنا ظهرت في ذلك المسلسل ككومبارس، وكنت كثير الحركة، فكان ينفعل عليّ ويطلب من المتواجدين أن يقوموا بإخراجي من اللوكيشن، وفي آخر المسلسل تفاجئت والدتي عندما أخبرها أنه يُريدني أن أعمل معه، وبالفعل عملت عملت معه في فيلم "واحد من الناس".

*ما سبب ابتعادك عن السينما؟



في البداية أنا أعشق السينما، لكن الأفلام التي تُعرض عليّ تكون غير مناسبة، ولا أجد نفسي فيها، وأنا عندما بدأت العمل في مجال الفن بدأت من خلال السينما، فأنا أريد أن أقدم دورًا لكي أقوم بالتمثيل فيه ليس بهدف التواجد فقط؛لأن السينما لها مذاق خاص.

كما أنني أحاول الخروج دائمًا من شخصية أحمد بتاع البيض بالبسطرمة التي قدمتها مع كريم عبد العزيز في فيلم "واحد من الناس"، فعندما كنت صغيرًا كانت أسرتي تختار لي الأعمال، لكن الوضع اختلف عندما كبرت صار الوضع مُختلفًا فأصبحت أختار الأعمال التي تكون مفيدة لي، وليس من الضروري أن أشارك في أعمال كثيرة، ولا في الظهور طوال المسلسل أو الفيلم فكل ما يهمني أن يكون ظهوري له تأثير في الأحداث.

*من الفنانين والمخرجين الذين تتمنى العمل معهم؟



من الفنانين أتمنى تكرار تعاوني مرة أخرى مع كلٍ من الفنان كريم عبد العزيز، والفنان خالد النبوي، والفنان يحيى الفخراني، وأتمنى أن أعمل مع الفنان أحمد عز.

ومن المخرجين أتمنى العمل مع شريف عرفة، مروان حامد، بيتر ميمي، يسري نصر الله.

ماذا عن طموحك في مجال التمثيل؟



أتمنى أن أكون فنانًا ذكيًا وموهبًا، وبالنسبة لي في الذكاء الفنان أحمد عز فأنا أحب طريقة تفكيره وأعجب كثيرًا باختياراته، بالإضافة إلى أنه يحافظ جيدًا على عمله، وفي الموهبة الفنان كريم عبد العزيز فهو ممثل هايل يستطيع أن يفعل كل شئ، فأتمنى أن أكون بذكاء أحمد عز وموهبة كريم عبد العزيز.