تراند اليوم : عرض فيلم “ستموت في العشرين” بالأردن.. الليلة

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن عرض الفيلم السوداني الدرامي “ستموت في العشرين”، مؤكدة أنه غير مناسب لمن هم دون 18 سنة

الفيلم من إخراج أمجد أبو العلا، ومدته 103 دقائق، وناطق بالعربية مع ترجمة للغة لإنجليزية، ومن إنتاج السودان وفرنسا، ومصر وألمانيا والنرويج عام 2019

وكان الفيلم حصد عدة جوائز، منها جائزة أسد المستقبل في مهرجان البندقية السينمائي 2019، النجم الذهبي في مهرجان الجونة السينمائي 2019، وأفضل فيلم روائي في مهرجان قرطاج السينمائي 2019، أفضل فيلم روائي يونيكورن الذهبي في مهرجان أميان السينمائي 2019 الفرنسي، وجائزة الجمهور في مهرجان أجيال السينمائي 2019، وأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الرباط السينمائي 2019، كما شارك في المسابقة الدولية بمهرجان مومباي السينمائي

كما فاز أيضا بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل في مهرجان عمّان السينمائي الدولي أوّل فيلم (الدورة الأولى) الذي أقيم في اواخر الشهر الماضي بعمان