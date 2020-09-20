تراند اليوم : لاميتا فرنجية تستعرض حملها بقميص النوم .. اتفرج بأدب

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، مع متابعيها عدة صور لها، عبر حسابها بموقع التواصل للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة تبرز شكل بطنها خلال فترة حملها، نالت إعجاب متابعيها وعلقت قائلة “الشعور بحب وطاقة الحياة .. متصلان تمامًا بطفلي”.

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يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.