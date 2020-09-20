تراند اليوم : سامية الطرابلسي تظهر أنوثتها بـ” جيبة فوق الركبة ” – اتفرج

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة سامية الطرابلسي ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية بلوزة باللون الابيض ونسقت معها جيب تايجر قصير فوق الركبة وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية “3 أيام في الساحل” مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية “روقة”، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.