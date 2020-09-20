تراند اليوم : بـ2 مليون جنيه .. اتفرج علي عربية مطرب المهرجانات ” عمر كمال “

نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة له بجانب سيارته الجديدة bmw طراز X6 وهي سيارة ألمانية الصنع وتعتبر من السيارات الفارهة، قائلا معلقا “وركبت الـ x6 “.

وفي هذا السياق نعرض سعرها ومواصفاتها.

الميكانيكى بيقولك ازاي تعمل صيانة تكييف عربيتك و تخلية تلاجة

bmw x6 انتاج شركة بي ام دبليو عملاق صناعة السيارات الألمانية وعمل خبراء شركة بي أم دبليو على تصميم هذه السيارة لتجمع بين صفات سيارات الدفع الرباعي وصفات السيارات الكوبيه.

تأتي السيارة bmw x6 بمحرك 6 سلندر 3000 سي سي 306حصان و المحرك كتصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات ويستهلك 8.6 لترا بنزين لكل 100 كم و تنطلق من 0 حتي 100 كيلو خلال 6.4 و تصل سرعتها القصوي حتى 240 كيلو متر في الساعة .

Advertisements

السيارة bmw x6 يمكن دخولها بدون مفتاح و بها تكييف امامي وخلفي و كراسي سخانات و مساج و بها فرامل مانعة للانغلاق ABS، التي توقف إطارات السيارة تدريجيًا لتمكين السائق من التحكم في السيارة بصورة أفضل.

bmw x6 بها كاميرا خلفية لمساعدة السائق في عملية الركن، كما يمكن استعمالها لمراقبة الطريق الخلفي أثناء القيادة ونظام مساعدة لتسلق المرتفعات، الذي يعمل على منع السيارة من الانزلاق أثناء صعود المنحدرات .

سعر سيارة عمر كمال الجديدة

تباع السيارة bmw x6 موديل 2019 بسعر 2 مليون جنيه .