تراند اليوم : منى زكي تودع الصيف بالمايوه علي البحر – اتفرج

نشرت الفنانة منى زكى فيديو لها تودع به الصيف وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :

الجمال المصري تحياتي ليكي من المغرب – القمر – مشاء الله – ايه الجمال ده

جدير بالذكر أن الفنانة منى زكى تواصل تصوير مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير والمشاهد بشكل يومي وبدون إجازات لإنجاز أكبر عدد من المشاهد خاصة أن العمل انطلق تصويره فى وقت متأخر مقارنة بباقى الأعمال المنتظر عرضها فى الشهر الكريم رغم انتشار فيروس كورونا مما يشكل خطرا على طاقم العمل.