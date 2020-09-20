بالصور.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة خضراء: علشان تبقى سنه خضرا بقى

رنا صلاح الدين - شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

رضوى تألقت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بجامبسوت أنيق باللون الأخضر أبرز رشاقتها، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.

الإعلامية المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: " ‎قولت اللبس اخضر.. لعلها تبقى سنه خضرا بقى...يارب يكون عجبكم".

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وكانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".