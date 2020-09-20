حنان سليمان ترد على شائعة وفاتها: "مكنتش أعرف إني مهمة كدة"

رنا صلاح الدين - ترددت الأقاويل خلال الساعات الماضية حول وفاة النجمة المصرية حنان سليمان، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد19".

وخرجت حنان لتنفي ما تم تداوله حيث قالت في تصريحات صحفية إنها تتمتع بصحة جيدة، وكل ما ينشر ليس له أي أساس من الصحة، مضيفة قائلة:"مكنتش أعرف إنى مهمة كدة".

على جانب آخر يعرض للفنانة حنان سليمان مسلسل "الوجة الآخر"، بطولة النجم ماجد المصري، عبر شاشة سي بي سي.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.