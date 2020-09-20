بالصور.. ياسمين صبري وسلمى رشيد بنفس الفستان.. كم يبلغ سعره؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بمجموعة صور حديثة، تألقت فيها بفستان باللون الأخضر مزين بأزرار ذهبية عند منطقة الصدر، وشراشيب من أسفل.

الفنانة المصرية أضافت إلى الفستان حزامَ قماشٍ بنفس لون الفستان، وانتعلت حذاء باللون الأصفر، وتركت شعرها الطويل منسدلا، وتزينت بمكياج رقيقا، ومجوهرات مميزة.

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وقد ظهرت الفنانة المغربية سلمى رشيد بنفس الفستان على الملصق الدعائي لأحدث أعمالها الغنائية "شلونج"، مع تغيير بسيط في شكل الحزام، حيث كان حزاما مزين بحلية ذهبية، وأسدلت شعرها القصير بعد أن صبغت بعض خصلاته باللون الأحمر، وتزينت بمكياج كثيف.

والفستان من مجموعة Elisabetta Franchi ، ويصل سعره إلى 536 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل 690 دولاراً أميركياً.