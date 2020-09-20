جلسة صلح تجمع محمد رمضان وباسم سمرة قبل مسلسلهما الجديد

رنا صلاح الدين - بعد مرور عدة أشهر من الخلاف بينهما، جمعت جلسة صلح بين الفنان محمد رمضان والفنان باسم سمرة، بوساطة من واحدة من العائلات الكبيرة في منطقة الهرم.

وخلال الجلسة، قبّل رمضان رأس باسم سمرة، قائلا: "أنت زي أخويا الكبير"، وأضاف مازحا: "مش أنت قلت عايز تشترك معايا في عمل ونشوف مين بيمثل أحسن، أنت معايا في المسلسل الجديد"، وانتهت الجلسة بالصلح.

وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الفنان المصري باسم سمرة أثناء تواجده في أحد المناسبات الفنية بحضور الفنان محمد رمضان.

باسم ظهر في الفيديو وهو يدفع محمد رمضان بعيدا عنه، مما عرضه لهجوم شديد من نشطاء مواقع التواصل، واتهموه بالغيرة من رمضان.

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الفنان المصري علق على هذا الأمر، بقوله: " الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان في أحد الأفراح الشعبية منذ فترة كبيرة، والجمهور فسّر بشكل خاطئ الفيديو الذي لم يتعد 30 ثانية".

ولكن محمد رمضان علق على الفيديو، قائلًا: "ماكنش في وعيه وإلا كانت إيدي الشمال اشتغلت".

فرد باسم سمرة، على تصريحات محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر" قائلًا: "أنا مقدرش أرد عليه لأني ابن ناس محترمة، وأدعوه لفيلم روائي قصير، حيث سنشارك فيه ببطولة مشتركة، ولو بتقول أنا نمبر وان، أنا هوريك، أنا محدش يعرف يهني، وخصوصا لو الكلام طالع من عيل صغير".