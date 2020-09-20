بالفيديو.. شيماء سيف ترقص على أغنية "أماكن السهر" لعمرو دياب

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أحد الفرق الموسيقية.

الفنانة المصرية أبدلت الصوت بصوت أغنية "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، وعلقت على الفيديو، الذي نشرته على حسابها بموقع "انستجرام"، بقولها: "أماكن السهر فى عز الشمس عادى يعنى".

من ناحية أخرى، يُعد مسلسل «الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم و بم بم» أحدث عمل شاركت شيماء سيف في بطولته، وقد عُرض عبر منصة «شاهد vip»، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، وغيرهم.

يُذكر أن شيماء سيف قدمت خلال المارثون الرمضاني، مسلسل إذاعي بعنوان «عيني عليا» عبر أثير إذاعة نجوم أف إم، بالإضافة للمسلسل الإذاعي «فرح عديلة» بمشاركة النجمين إسعاد يونس، وبيومي فؤاد، عبر أثير إذاعة راديو النيل، في الوقت الذي تغيبت فيه عن المسلسلات التليفزيونية لهذا الموسم الدرامي.