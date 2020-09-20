بعد مرور أيام على زواجهما.. ديانا كرزون تكشف مكان شهر عسلها.. صور

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن مكان شهر العسل التي تقضيه مع زوجها الإعلام معاذ العمري، بعد مرور أيام قليلة على زواجهما.

ونشرت ديانا، سلسلة صور عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، تجمعها بزوجها اتضح من خلالها أنها تقضي شهر العسل في قرية وادي رام الصحراوية في الأردن

ديانا كرزون

ديانا كرزون

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وكان قد كشف معاذ العمري، زوج الفنانة ديانا كرزون، حقيقة استدعائه من قبل قوات الأمن، بسبب مخالفة أوامر الدفاع، وذلك بعد إقامته حفل زفاف في ظل أزمة فيروس كورونا.

وكتب معاذ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء، أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام".

وأضاف:"شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا... ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".