فيديو| ليلى علوي تودع الصيف: "باي باي يا بحر"

رنا صلاح الدين - ودعت النجمة المصرية ليلى علوي، إجازتها الصيف، من أمام البحر، معربة عن حزنها، نظرًا لعشقها الشديد للبحر.

وشاركت ليلى، جمهورها بفيديو من على شواطئ الساحل الشمالي، قائلة:"بعشق البحر بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي"، وارفقته بتعليق من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"باي باي يا بحر".

يذكر أن أخر أعمال ليلى علوي السينمائية فيلم "التاريخ السري لكوثر"،ويشارك فيه كل من زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة أخرى من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.

أما بالنسبة لأخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض عام 2016، وشارك في بطلوته كل من الفنان خالد الصاوي ومي سليم وبيومي فؤاد وأحمد سعيد عبد الغني.