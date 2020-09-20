بالفيديو.. منى زكي تودع الصيف بإطلالات جذابة على شاطئ البحر

رنا صلاح الدين - شاركت النجمة منى زكي جمهورها بمقطع فيديو لكواليس جلسة تصوير جديدة خضعت لها، على شاطئ البحر.
منى تألقت خلال الجلسة بأكثر من إطلالة جذابة، حيث أطلت بفستان أبيض مزين برسومات لورود له ذيل طويل.
وكانت الإطلالة الثانية للفنانة المصرية بفستان قصير باللون السماوي، وظهرت في إطلالة ثالثة باللون الأسود.
وتلقت منى تعليقات الغزل من جمهورها وزملائها الفنانين، حيث كتب الفنان أحمد السعدني: "الألطف على الإطلاق"، وكتبت الفنانة ليلى علوي: "قمر"، وكتب الفنان محمد فراج: مزازة ولذاذة"، وكتبت صابرين: "جميلة من جوة ومن بره يا حبيبتي".
يذكر أن النجمة منى زكي تواصل تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
ويشاركها بطولته كل من محمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.
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