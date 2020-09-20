بعد تعرض أصالة للانتقادات بسبب "رفقًا".. مؤلف الأغنية يعلق

رنا صلاح الدين - طرحت الفنانة السورية أصالة مؤخرا ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وذلك عبر تطبيق "ديزر"، تمهيدًا لطرحه عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتعرضت أصالة لإنتقادات كثيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أغنية "رفقًا"، وهي واحدة ضمن أغاني الألبوم التي أظهرت فيها المرأة بصورة ضعيفة، كما قالوا أنها تضمنت كلمات من الحديث النبوي الشريف "استوصوا بالنساء خيرًا"، لتتصدر هاشتاج "اصالة_اخرسي" عبر "تويتر".

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محمد أبو نعمة مؤلف الأغنية، رد على هذه الانتقادات، حيث أكد بأنه لم يقتبس من الحديث النبوي الشريف، ولكنه استشهد به.

وتابع أن الاستشهاد مباح في الشعر، وأنه لم يجد خيرا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم للاستشهاد بكلامه في معاملة المرأة بشكل جيد.

وتقول كلمات الأغنية: "رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء.. هن السكينة في المحن هن المعونة للرجال جُمّلن بلباس التُقى زُيّن بأحب الخصال.. رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء".