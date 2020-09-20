رنا صلاح الدين - اعتذر المطرب رامي صبري، عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي، كاشفًا عن السبب من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب صبري:"كل عيد وطني وأنتم بخير جمهورنا السعودي، وبعتذر عن عدم وجودي في حفلات اليوم الوطني لظروف خاصة، ونلتقي في شهر أكتوبر إن شاء الله".
ويشارك 4 مطربين مصريين في اليوم الوطني السعودي من خلل إحيائهم حفلات وهم النجمة انغام وعمرو دياب ومحمد حماقي وتامر عاشور.
على جانب آخر طرح رامي صبري الفترة القليلة الماضية أغنية "خطيرة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من ألحانه، وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوي.
وسبق وأن طرح رامي صبري أغنية "حياتي مش تمام"، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا.
كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال غنائه تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبري، بعنوان "غريب الحب".
كانت هذه تفاصيل خبر "ظروف خاصة".. رامي صبري يعتذر عن المشاركة في حفلات اليوم الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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