انطلاق تصوير مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم"

رنا صلاح الدين - انطلق صباح اليوم الأحد، تصوير مسلسل الفنان محمد رجب الجديد، والذي يحمل اسم "ضربة معلم"، وهو من إنتاجهشركة "سينرجى".
ويبدأ فريق العمل تصوير أولى مشاهد المسلسل بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع هذه المشاهد بين محمد رجب ورياض الخولى.
وينتمي مسلسل "ضربة معلم" لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.
والمسلسل من بطولة محمد رجب، ومي سليم، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، وإنعام سالوسة، وغيرهم.
يذكر أن محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح كانوا قد حققوا نجاحاً كبيراً مؤخرا من خلال مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، وغيرهم.
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