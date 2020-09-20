بعد ارتدائها الحجاب.. نادية العراقية لـ داليا إبراهيم: "كسبتي الآخرة"

رنا صلاح الدين - أصبحت الفنانة داليا إبراهيم، حديث السوشيال ميديا، بعد أن فاجأت جمهورها بارتدائها الحجاب بعد ثلاثة أشهر من إعلان اعتزالها الفن.

وحرصت الفنانة نادية العراقية على التعليق لـ داليا بعد نشر صورها الجديدة بالحجاب معربة عن نيتها في ارتدائه هي الأخرى، قائلة:"كسبتي الأخرة.. عقبالي".

نادية العراقية

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وكانت قد أعلنت داليا ابراهيم، اعتزالها عالم الفن، فى يونيو الماضى.

وكتبت داليا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا".

ومن أبرز أعمال داليا إبراهيم التي شاركت بها:"جراب حواء، لحظات حرجة، كلمني شكرًا، العائد، الست أصيلة، أحلام هند الخشاب".