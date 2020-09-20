شكرا لقرائتكم عمرها 45 عاما... شاهد صورة نادرة لكاظم الساهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ63 الذي يصادف 12 سبتمبر، شارك ابن شقيقة الفنان العراقي، كاظم الساهر، أمس السبت، صورة نادرة للقيصر في العراق، التقطت قبل 45 عاماً.
ويظهر بدر السامرائي بجوار خاله في الصورة النادرة، التي يعود تاريخها إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول 1975.
وكتب لخاله مع الصورة مهنئا إياه بعيد ميلاده: "كل عام وأنت بصحة وخير".
إلى ذلك، احتفلت الحسابات الرسمية لصاحب "زدني عشقاً" على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بعيد ميلاده، بنشر صوره ومقاطع من أغانيه، متمنين له الصحة والسعادة وسنة جديدة مليئة بالنجاحات.
كما نشرت الصفحة الرسمية للنجم العراقي التي يتابعها أكثر من 7 ملايين فيديو لحفل غنائي، وكان الجمهور يغني له "هابي بيرث تو يو.. سنة حلوة يا كاظم.. سنة حلوة يا جميل"، كما نشر حسابه في "إنستغرام" نفس الفيديو أيضاً تحت عنوان عيد ميلاد سعيد #كاظم_الساهر.
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