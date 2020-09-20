العالم يترقب ظاهرة فلكية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ 47 دقيقة

يترقب العالم حادثا فلكيا لم يحدث منذ أكثر من 75 عام ، حيث يمنح القمر لمراقبي النجوم مشهدا رائعا في ليلة الهالوين مع ظهور القمر الأزرق الذي سيكون مرئيا في جميع دول العالم.

ولن يلمع القمر باللون الأزرق فعليا، ولكن يتم منحه هذا الاسم لأنه ثاني قمر مكتمل يظهر في الشهر نفسه، حيث يحدث الأول في 1 أكتوبر المقبل والثاني في 31 من الشهر نفسه، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

ويحدث هذا العرض الكوني سبع مرات كل 19 عاما، ما يعني أن العالم لن يرى العرض التالي إلا في 31 أكتوبر عام 2039، وما يجعل هذا الحدث أكثر ندرة هو أنه سيظهر في جميع أنحاء العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1944.

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وستمنح السماء هذا المشهد النادر مع اكتمال القمر الثاني في أكتوبر في ليلة عيد الهالوين.

وسيحصل الناس في أمريكا الشمالية والجنوبية على لمحة عن القمر الأزرق، إلى جانب أولئك الموجودين في الهند وأوروبا وآسيا.

ويمكن أن يتحول البدر إلى اللون الأزرق، إلا أن هذا التوقع نادر للغاية، ويوضح موقع “EarthSky” أن ظروف السماء يجب أن تحتوي على جزيئات كبيرة من الغبار أو الدخان لتعكس تدرجا للون الأزرق.

وإجمالا، سيكون هناك 13 قمرا مكتملا في عام 2020، وهو أمر نادر آخر لأن معظم السنوات لا تشهد سوى 12 بدرا.