- 1/2
- 2/2
قمة مرتقبة بين ليفربول ووتشيلسي
يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية قمة من العيار الثقيل بين فريقي تشيلسي وليفربول، مساء اليوم الأحد، بالجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.
المواجهات بين تشيلسي وليفربول في السنوات الأخيرة باتت تتسم بالقوة والإثارة، نظرا للندية الكبيرة بين الفريقين، ومنافستهما على الألقاب، وتحديدا منذ شراء رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش للفريق اللندني في 2003، وعودة “البلوز” لمقارعة الكبار.
يدخل ليفربول تلك المباراة في الجولة الثانية بعد أن حقق فوزًا صعبًا على حساب ليدز يونايتد في الجولة الأولى برباعية مقابل 3 أهداف في مباراة شهدت تسجيل محمد صلاح هاتريك مميز.
أما تشيلسي أصحاب الأرض في هذا اللقاء فيدخل أيضًا بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فوزًا مستحقًا على حساب برايتون في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وتعتبر تلك المباراة مواجهة قوية بين محمد صلاح ضد فريقه السابق تشيلسي حيث جاء إلى البريميرلييج في البداية مع البلوز وعاش فترة لم تكن جيدة لينفجر بعدها في ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر ملعب ستامفورد بريدج على موعد قمة البريمرليغ بين البلوز والريدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.