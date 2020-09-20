بالصورة| نيللي كريم بطلة أمام أكرم حسني في "العميل صفر"

رنا صلاح الدين - وقع الاختيارعلى النجمة المصرية نيللي كريم، لتجسد دور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني، في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "العميل صفر".

وتعاقدت نيللي بشكل رسمي، حتى تبدأ تصوير مشاهدها مع أكرم بعد اختيار باقي فريق العمل المصرر مشاركتهم في الفيلم.

نيللي كريم واكرم حسني ومحمد سامي ووائل عبدالله

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"العميل صفر"، هو فيلم أكشن كوميدي، بطولة أكرم حسني، تأليف أيمن وتار، ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج وائل عبدالله.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، استطاعت أن تخطف الأنظار حولها في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال تقديمها شخصية كوميدية في مسلسل بـ"100 وش"، رفقة الفنان آسر ياسين، ونجحت فيتغير جلدها بعد سلسلة طويلةى من الأعمال الدرامية التي تنتمي لـ"الكآبة".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.