شاهد أول تعليق من ماجد المصري بعد خطوبة ابنته "ماهيتاب"

رنا صلاح الدين - حرص النجم ماجد المصري، على تهنئة ابنته "ماهيتاب"، على خطوبتها على رجل الأعمال مصطفى القاضي. ونشر المصري صورة نجلته ع خطيبها، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"تم بحمد الله خطوبه ابنتي ماهيتاب ومصطفي القاضي. ️وعقبال عندكم جميعا". وتوجه العديد من أصدقاء ماجد المصري بالتهنئة له منهم الفنانة سوسن بدر واسم ياخور وأحمد شامي والشاعر تامر حسين. Advertisements على جانب آخر يعرض للفنان ماجد المصري أولى حلقات مسلسله الجديد "الوجه الآخر" عبر قناة سي بي سي. "الوجه الآخر" هو ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، الذي ضم مجموعة كبيرة من الفنانين. المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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