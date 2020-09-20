رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها البالغة بترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في افريقيا عن دورها في فيلم "قابل للكسر".
ونشرت حنان، صورة البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت عليه عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"اترشحت لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا عن دورى فى فيلم قابل للكسر".
وأضافت:"مش هقدر أوصفلكم سعادتى طبعًا، شكر خاص للمخرج أحمد رشوان للترشيح، يا رب اكون دايمًا على حسن ظنكم".
على صعيد آخر عرض للفنانة حنان مطاوع، حكاية "أمل حياتي"، ضمن قصص مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض عبر شاشة dmc.
حكاية "أمل حياتى" من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، أحمد كشك، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، رضوى الشريف، وهي من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا.. حنان مطاوع:"مش هقدر أوصفلكم سعادتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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