بفيديو على “إنستغرام”.. نبيلة عبيد تُعلن اقتراب صدور مذكراتها

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، اقتراب صدور مذكراتها الشخصية خلال الفترة المقبلة، وهو كتاب يحوي الكثير من الأسرار والمفاجآت التي ستعجب الجمهور، حسبما أعلنت في تصريحات سابقة.

وكشفت الفنانة المصرية التي تعد واحدة من رموز زمن الفن الجميل، عن اسم الكتاب الذي سيضم ذكرياتها، من خلال حسابها على «إنستغرام»، وهو «سينما نبيلة عبيد».

ونشرت نبيلة فيديو قصيراً به صورة لها، مع قصاصات من ورق الجرائد، لإيماء يبدو أنه غلاف الكتاب المرتقب.

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وكتبت الفنانة المصرية تعليقاً على الفيديو: «الموعد اقترب، وصدور كتاب سينما نبيلة عبيد بات قريباً جداً، موسيقى بعنوان (حياتي) لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب تعبر عن حالة الترقب والمفاجآت التي أعيشها وأنتظرها».

وأضافت: «بحبكم أوي ومساء الورد على عينيكم، وطبعاً شكراً مركز أفنان الفن على إبداعاته الفنية».

وشاركت نبيلة عبيد مؤخراً في مسلسل «سكر زيادة» الذي جرى عرضه في سباق دراما رمضان 2020، وهو العمل الذي جمعها لأول مرة مع الفنانة نادية الجندي، التي كانت منافستها خلال سنوات التألق.