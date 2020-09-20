تعرف إلى أكثر كائن يصيب أحمد زاهر بالرعب

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد زاهر، كواليس دوره في مسلسل «البرنس» الذي أذيع في سباق دراما رمضان 2020، قائلاً إن المخرج محمد سامي راهن على قدرته على تجسيد هذا الدور رغم أنه بعيد عن شخصيته الحقيقية.

وقال زاهر خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، على إحدى الفضائيات المصرية، إنه انهار لحظة مشاهدته «مشهد مريم» حين تركها في الشارع، مؤكداً أن زوجته أقسمت أنها لن تشاهده، وبرت بقسمها بالفعل.

وخلال اللقاء، قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، إنها تغار على والدها من المعجبات الكثر، عكس والدتها التي تتفهم شعبيته كفنان.

وأضافت الممثلة الشابة، أنها لا تجد مانعاً في وجود معجبات لوالدها، لأنه شخصية عامة، لكنها ترفض اللاتي يتدللن بطريقة زائدة.

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وتطرق زاهر خلال اللقاء، إلى بعض العادات التي يتمنى الإقلاع عنها مثل التدخين، قائلاً: «إن شاء ربنا هيديني القوة أسيطر عليها زي ما سيطرت على حاجات كتير».

وأشار إلى أنه يخاف كثيراً من الفئران، وذات مرة، علق بصحبة فأر في الحمام لمدة ساعتين في محاولة للتخلص منه أو قتله.

ويعرض فيلم «زنزانة 7»، للفنان أحمد زاهر حالياً في دور السينما، ويشاركه البطولة نضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وعدد من النجوم.

وخطف زاهر الأنظار خلال السباق الرمضاني 2020 بدوره الشرير في مسلسل «البرنس» من الفنان محمد رمضان، وشاركهما في المسلسل النجوم روجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان.