قرار نهائي بشأن تهمة إعتداء أحمد عز على شقيقة زينة

متابعة بتجــــــــــــرد: أسدلت محكمة جنح مستأنف العلمين الستار نهائياً على القضية المثارة بين الفنان أحمد عز وشقيقة زينة والتي تبادلا فيها الاتهامات بالتعدي على بعضهما حيث قضت المحكمة ببراءة عز نهائياً من تهمة الاعتداء على شقيقة زينة في الساحل الشمالي.

كما قررت المحكمة تغريم نسرين رضا شقيقة زينة مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتعويض لأحمد عز مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه.

كما ألغت محكمة جنح مستأنف الحكم الصادر سابقا بحبس نسرين ستة أشهر، واكتفت بالغرامة المالية فقط، كما خفضت قيمة الغرامة على محمد رضا إسماعيل شقيق زينة من 10 آلاف جنيه إلى 75 جنيهاً فقط، وذلك في واقعة المشاجرة بالساحل الشمالي التي وقعت بين نسرين وعز، وجاء حكم المحكمة بعد استئناف النيابة على الحكم الصادر أول درجة.

كانت المحكمة قد أصدرت سابقا حكماً بحبس نسرين شقيقة الفنانة زينة، ستة أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه، وبراءة الفنان أحمد عز، في واقعة المشاجرة بالساحل الشمالي، كما قضت بمعاقبة محمد شقيق زينة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

تعود وقائع القضية إلى نشوب مشاجرة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بين نسرين شقيقة زينة والفنان أحمد عز داخل أحد فنادق الساحل الشمالي.