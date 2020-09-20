جاستين بيبر يعود إلى جمهوره بكليب جديد ويحصد الملايين في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: بعد امتناعه عن طرح أعمال فنية جديدة لفترة لا يستهان بها، عاد النجم العالمي جاستين بيبر إلى جمهوره بأغنية جديدة تحمل عنوان Holy.

وطرح بيبر الأغنية على طريقة الفيديو كليب في عرض أوّل عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأطلّ جاستين بيبر على الجمهور من خلال كليب Holy بشكل مختلف فاجأ الملايين حول العالم.

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ويلعب جاستين في الكليب دور عامل في منجم يتم طرده منه وشارك معه في الأغنية مغني الراب شانس ذا رابر.

وحقق كليب Holy أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحه.