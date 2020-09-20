حسين الجسمي بأغنية “الطبطبه” يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل أغنية “بالبنط العريض” للنجم الإماراتي حسين الجسمي رحلة نجاحها الكبير منذ طرحها في 15 آب/أغسطس الماضي.

وحققت الأغنية التي اشتهرت باسم “أغنية الطبطبه” أكثر من 125 مليون مشاهدة بعد 4 أسابيع فقط على طرحها عبر موقع يوتيوب.

وأغنية “بالبنط العربض” من ألحان حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما. وأصبحت “تريند” لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة، حيث نالت إعجاب الكثيرين، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات ومواقع عديدة لمشاهدين مندمجين مع أنغامها، ويرقصون على وقع ألحانها.

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جدير ذكره أن أغنية “بالبنط العريض” تحمل اللون الغنائي المصري، ويضيفها الجسمي إلى قائمة أعماله الناجحة وواسعة الانتشار من الأغاني المصرية.