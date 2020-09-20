نيللي كريم تشارك أكرم حسني في "العميل صفر"

انضمت الفنانة المصرية نيللي كريم للمشاركة في فيلم جديد يحمل اسم "العميل صفر" تدور أحداثه في إطار كوميدي، بمشاركة أكرم حسني وإخراج محمد سامي.

وأشارت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أن كريم قررت المشاركة في "العميل صفر"، هربا من مشاكل مسلسلها الجديد الذي لا تزال تبحث له عن مخرج بعد اعتذار 4 مخرجين عنه.

واعتذر هاني خليفة عن إخراج المسلسل الذي يشارك في بطولته الفنان التونسي ظافر العابدين، إضافة إلى المخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج محمد جمال العدل، والمخرج أحمد نادر جلال.

وحققت نيللي كريم نجاحا كبيرا بالمشاركة في مسلسل "بـ 100 وش" في شهر رمضان الماضي، من بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وشريف دسوقي، وزينب غريب، ومن تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.