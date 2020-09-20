"إسود فاتح".. مسلسل هيفاء وهبي لن ينتظر رمضان 2021

الخليج 365الأحد 2020/9/20 10:33 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل المصري الجديد “إسود فاتح” عرضه عبر منصة “شاهد” الرقمية في 27 سبتمبر الجاري.
ولن ينتظر أحدث مسلسلات الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عرضه في شهر رمضان 2021، إذ سيبدأ عرضه في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكانت هيفاء وهبي انتهت من تصوير مسلسلها "إسود فاتح" قبل 3 أسابيع، بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي تسبب في عدم عرضه بشهر رمضان 2020.
وتجسد هيفاء وهبي في أحداث مسلسل "إسود فاتح" شخصية "رانيا خطاب"، التي تظهر في الإعلان الترويجي للعمل وهي ترتدي ملابس السجن، وتتعرض للكثير من الغدر والخيانة من أقرب الناس لها، بمن فيهم زوجها، الذي يجسد دوره الممثل السوري، معتصم النهار.
ومسلسل "إسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.
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