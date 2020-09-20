شكرا لقرائتكم خبر عن "سقراط ونبيلة" أحدث أفلام أحمد فتحى وترشيح الفنانة دينا للبطولة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فتحى لـ"الخليج 365"، إنه يستعد حالياً لتصوير فيلمه الجديد بعنوان "سقراط ونبيلة"، وهو من نوعية أفلام الكوميديا، تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعى، مشيراً إلى أن المخرج بدأ التحضيرات للفيلم خلال الفترة الماضية، ومن المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتجرى الشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج ترشيح باقى الأبطال حالياً، حيث أن الفنانة الاستعراضية دينا، مرشحة للبطولة النسائية، كما تم ترشيح بعض الأسماء مثل سامى مغاوى، حيث من المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

يشار إلى أن أحمد فتحى، شارك في عدة أعمال كضيف شرف الفترة الماضية، ومنها مسلسل "اتنين في الصندوق" بطولة حمدى المرغنى وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى بيومى فؤاد، رانيا يوسف، كذلك شارك في مسلسل "الحرامى" بطولة أحمد داش، بيومى فؤاد، رانيا يوسف، وعرض على إحدى المنصات الرقمية، من اخراج محمد سلامة.

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كما يصور حالياً فتحى، فيلم "تسليم أهالى للنجمة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، لوسى، دلال عبد العزيز، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شريف نجيب، اخراج خالد الحلفاوى .