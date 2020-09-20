- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يتجهون للمهرجانات بعد نجاحها الكبير.. وحكيم وأحمد سعد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضيه طرح أو تجهيز عدد من المطربين أغنيات على طريقة المهرجانات الشعبية بعد نجاح هذه اللون مع الجمهور بشكل كبير وتوغلها داخل جميع فئات المجتمع، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين الذين قدموا هذا اللون من أغانى.حكيم :
طرح النجم حكيم مؤخرا أغنيته "صحاب اونطة" ، وهي أولى أغانيه التي تحمل طابع أغاني المهرجانات، والأغنية من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع الديزل.
أحمد سعد وحسن شاكوش:
كما أيضا طرح النجم أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" تحمل طابع مهرجانات، التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.
شمس الكويتية :
أما المطربة شمس الكويتية فطرحت ، أحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "كهربا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وهى من نوعية موسيقى المهرجانات المصرية الشعبية، وشاركها الغناء مغنى الراب مصطفى وفقى.
والأغنية من كلمات وألحان عصام شعبان ، توزيع إسلام لوما ، اشراف موسيقى أبو صابر ، ميكس وماستر أسامة طارق، وتعد ضمن أغنياتها من ألبومها المصري الجديد "شيزوفرينيا".
مى كساب:
تشارك المطربة مى كساب مع زوجها أوكا بأغنية تحمل طابع المهرجانات، وتشارك مى بمقطع غنائي فى أغنية أوكا الجديدة، بعنوان " اتدلع1991 "، وهى من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينو، والكليب من إخراج يحيي علاء.
محمد شاهين وأورتيجا :
يستعد مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا للتعاون مع المطرب محمد شاهين لطرح دويتو جديد من نوعية المهرجانات خلال الأيام المقبلة، بعنوان "سلامات"، من كلمات كالوشة، ألحان وتوزيع رامي المصري.
حمادة هلال :
طرح المطرب حمادة هلال الأيام الماضية كليب "أشرب شاى" على القناة الخاصة به على موقع يوتيوب، وتفاعل الجمهور مع الأغنية الجديدة، وهى من كلمات أوكا وألحان أورتيجا، مهندس صوت جورج يعقوب وإخراج أحمد أشرف.
حسن شاكوش وحمادة مجدى :
انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد مع المطرب حمادة مجدى بمشاركة الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية دخل كليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة" تحمل طابع اللون مهرجانات، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الغناء يتجهون للمهرجانات بعد نجاحها الكبير.. وحكيم وأحمد سعد الأبرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.