شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يتجهون للمهرجانات بعد نجاحها الكبير.. وحكيم وأحمد سعد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأيام الماضيه طرح أو تجهيز عدد من المطربين أغنيات على طريقة المهرجانات الشعبية بعد نجاح هذه اللون مع الجمهور بشكل كبير وتوغلها داخل جميع فئات المجتمع، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين الذين قدموا هذا اللون من أغانى.

حكيم :

طرح النجم حكيم مؤخرا أغنيته "صحاب اونطة" ، وهي أولى أغانيه التي تحمل طابع أغاني المهرجانات، والأغنية من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع الديزل.

أحمد سعد وحسن شاكوش:

كما أيضا طرح النجم أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" تحمل طابع مهرجانات، التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

شمس الكويتية :

أما المطربة شمس الكويتية فطرحت ، أحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "كهربا"، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وهى من نوعية موسيقى المهرجانات المصرية الشعبية، وشاركها الغناء مغنى الراب مصطفى وفقى.

والأغنية من كلمات وألحان عصام شعبان ، توزيع إسلام لوما ، اشراف موسيقى أبو صابر ، ميكس وماستر أسامة طارق، وتعد ضمن أغنياتها من ألبومها المصري الجديد "شيزوفرينيا".

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مى كساب:

تشارك المطربة مى كساب مع زوجها أوكا بأغنية تحمل طابع المهرجانات، وتشارك مى بمقطع غنائي فى أغنية أوكا الجديدة، بعنوان " اتدلع1991 "، وهى من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

محمد شاهين وأورتيجا :

يستعد مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا للتعاون مع المطرب محمد شاهين لطرح دويتو جديد من نوعية المهرجانات خلال الأيام المقبلة، بعنوان "سلامات"، من كلمات كالوشة، ألحان وتوزيع رامي المصري.

حمادة هلال :

طرح المطرب حمادة هلال الأيام الماضية كليب "أشرب شاى" على القناة الخاصة به على موقع يوتيوب، وتفاعل الجمهور مع الأغنية الجديدة، وهى من كلمات أوكا وألحان أورتيجا، مهندس صوت جورج يعقوب وإخراج أحمد أشرف.

حسن شاكوش وحمادة مجدى :

انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد مع المطرب حمادة مجدى بمشاركة الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية دخل كليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة" تحمل طابع اللون مهرجانات، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.