عبد المجيد عبد الله: "المواقف تصنع الصديق الحقيقي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، عن رأيه في الصداقة، مؤكدًا أن المواقف تصنع الصديق الحقيقي وليست الأيام.
وكتب عبد المجيد، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "الصديق الحقيقي هو الذي تتشاجر معه يومياً، وتصابون أنت وهو بفقدان الذاكرة فـي اليوم التالي.. والمواقف تصنع الصديق الحقيقي وليست الأيام.. ودمتم على المحبة".
يذكر أن، عبد المجيد عبد الله، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطي.
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