هربت من تعذيب أخيها وتزوجت "باشا" واختارت هذه الفنانة لتجسيد حياتها.. حكايات تحية كاريوكا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

"كانوا بيسموني سوسة قراية .. ومكنتش بحس في حياتي بالوحدة"، جملة قالتها الفنانة الكبيرة الراحلة تحية كاريوكا، التي تحل اليوم الأحد 20 سبتمبر، ذكرى وفاتها، إذ عاشت رحلة طويلة، وحققت نجاحات مهمة في مجال الفن.

نرصد لكم معلومات عن تلميذة بديعة مصابني ونجيب الريحاني من خلال التقرير التالي:

- ولدت بمحافظة الإسماعيلية واسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم.

- مارست الرقص والغناء والتمثيل كموهبة في سن الصغر.

- سافرت إلى القاهرة هربًا من تعذيب أخيها، وتعرفت على الراقصة سعاد محاسن ثم ذهبت إلى بديعة مصابني بعد سفر الراقصة سعاد محاسن إلى الشام، وحينها اكتشفتها بديعة مصابني وانضمت إلى فرقتها.

- توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذي قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا.

- بدأت شهرتها الحقيقية عام 1940، عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابني وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

- عُرفت بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في مقابل مدرسة سامية جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي.

- اعتزلت في منتصف الخمسينات، الرقص الشرقي وتفرغت نهائيًّا للسينما، حيث شاركت في عدد كبير من الأفلام السينمائية البارزة التي حملت بصمتها.

- قدمت مع زوجها السابق فايز حلاوة، عددًا من المسرحيات الشهيرة.

- لعبت دوراً سياسياً بارزًا، وألقي القبض عليها أكثر من مرة بسبب نشاطها السياسي السري.

- كتب أكثر من كاتب ومثقف عربي، العديد من الدراسات عنها، أهمها الدراسة التي كتبها المثقف الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، وذلك تأثرًا بشخصيتها الكاريزمية.

- لم تنجب، وتعد صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات.

- قالت تحية كاريوكا، ببرنامج "استديو 85": "أنا شخصية مش مجاملة، وصريحة جدًا.. الصداقة بقت عملة صعبة، وكذلك الإخلاص، وصعب جدًا تعمل أصدقاء".

- اكتشفها نجيب الريحاني كممثلة، وقالت تحية عن ذلك: "الأستاذ نجيب الريحاني، قالي في يوم ما، هخلي الناس تنسى إنك كنتي راقصة.. إنتي ممثلة مش راقصة.. اشتغلت مع الريحاني في (لعبة الست) ومكنتش وقتها راقصة معروفة أوي، وعمري ما شفت أستاذ عظيم زي الريحاني.. أتحيز في الراقصات لفريدة فهمي، فهى تعجبني جدًا، وبترقص بلدي بنعومة كما يجب أن يكون مش شعبي زي الناس ما بتقول".

- قالت عن من يجسد شخصيتها كراقصة: "أختار شريهان خورشيد، بحبها لأنها مجتهدة جدًا، بعيدًا عن الغنى التي تعيش فيه بعد الورث".

- قالت تحية: "ببقى سعيدة جدًا لما بساعد حد، ويبقى سعيد، حتى لو بـ وردة.. مش شرط فلوس".

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- أوضحت تحية :"كانوا بيسموني (سوسة قراية) لو خدت كتاب عجبني وشوية مزيكا، ولو كان معايا ميعاد مع أي حد بنساه.. الفن عمره ما بيخونك إلا إذا كنتي فنانة فاشلة.. كنت بحب الفلوس عشان أصرفها مش عشان أعينها".

- "بحب أسمع صوت فيروز من المطربات، واللي بتهز كياني هي الممثلة محسنة توفيق".

-"مرة واحد شتمني وأنا برقص، وكنت زعلانة أوي وحكيت لبديعة مصابني فقالتلي (ادي ودنك للموسيقى والرقص مش للجمهور أو أي حاجة تاني).

- تحدثت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن علاقتها بخالتها تحية، قائلة: "خالتي بدوية الشهيرة بتحية كاريوكا، هي اللي ربتني وخدتني وأنا عندي 3 سنين، أنا وأخويا فاروق، عشان والدي كان متزمت شوية، وطلق والدتي بسبب عمل خالتي بالفن، وطلقها وهي معاها 5 ولاد، فخالتي حست بالذنب وقررت تاخدني أنا وأخويا الصغير تتولى تربيتنا، وخصوصا كمان إنها مكنتش بتخلف".

- عن المسلسل الذي تناول سيرة حياتها، أبدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، اعتراضها على ما جاء فيه، وأكدت أنها طلبت من صناعه عرض النص عليها للاطلاع على ما جاء فيه، ولكن لم يحدث.

- عند سؤال خالتها عما فقدته من ممتلكات في حياتها، قالت رجاء عنها: "كانت وصلت لحالة كبيرة من الزهد، ولما بسألها عن حاجتك اللي راحت، قالتلي لو الحاجة اللي راحت فيها قرش واحد حرام، نحمد ربنا إنه خلصني منها".

- رفضت تحية كاريوكا، بشكل قاطع دخول ابنة شقيقتها رجاء الجداوي مجال الفن، ووصل الأمر بينهما لقطيعة استمرت 6 سنوات.

- قالت عنها الراحلة رجاء الجداوي: "عشت معاها في بيتها، وعمرها ما قالتلي قولي يا مامي.. خالتي كانت عايشة مستورة لحد ما ماتت، ومعملتش فلوس في حياتها".

- كانت زيجتها الأولى من أنطوان عيسى ابن شقيقة بديعة مصابني بعد أن أشهر اسلامه وتحول إلى محمد المهدي عام 1939 وانفصلا عام 1940، ثم تزوجت من مصطفى جعفر صاحب العديد من السينمات بحسب ما قالته رجاء الجداوي بأحد البرامج التليفزيونية.

- تزوجت من أكبر أثرياء مصر وهو محمد سلطان باشا لمدة 6 أشهر ثم انفصلت عنه عندما طلب منها التخلي عن الرقص، وبعدها تزوجت الضابط الأمريكي ليفي الذي أشهر إسلامه واصطحبها إلى الولايات المتحدة، ولكنها انفصلت عنه.

- تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب، ولكن انفصلا عن بعضهما بسبب غيرة الزوج الشديدة، ثم تزوجت الفنان أحمد سالم الذي انفصل عن زوجته أمينة البارودي من أجل الزواج من تحية التي أحبته بجنون وسافرت معه في رحلة إلى فلسطين، وهناك ترددت شائعات قوية عن وجود علاقة بين أحمد سالم وأسمهان فانفصلت كاريوكا عنه قبل العودة إلى القاهرة.

- تزوجت من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاطف، ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط، وبعدما ظهر رشدي أباظة في حياتها، تزوجته وسافرت معه إلى لبنان وهناك ضبطته في أحد ملاهي شارع الحمراء المعروف في وضع حميم مع الفرنسية آني بارينه، فطلبت منه الطلاق.

- تزوجت بعده من أحد ضباط الملك البكباشي "المقدم" مصطفى كمال صدقي الذي اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه، ثم ارتبطت بالشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهوراً بوسامته وثرائه وتهافت النساء عليه واستمرت على ذمته خمس سنوات ما شكل أطول زيجة لها حتى ذلك الوقت ولكنها انفصلت عنه عندما بدأ بدوره مطالبتها باعتزال الرقص وكان ذلك عام 1956.

- ثم تزوجت بالبكباشي طبيب حسن حسين، لكنها انفصلت عنه عندما علمت أن هناك علاقة بينه وبين المطربة اللبنانية الصاعدة وقتئذ صباح، وتزوجت بعده بالمطرب محرم فؤاد وانفصلت عنه بعد أشهر من الزواج، ثم تزوجت من أحمد ذو الفقار صبري لمدة عام، وكان زواجها الأخير من الكاتب المسرحي الراحل فايز حلاوة وظلت معه 18 سنة وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء.

- توفيت يوم 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز الـ 80 عاماً إثر تعرضها لجلطة رئوية حادة بعد عودتها من رحلة العمرة.