ليلى علوي تودع البحر على طريقتها الخاصة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ودعت الفنانة ليلى علوي، إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي على طريقتها الخاصة.
ونشرت علوي، فيديو لها من أمام البحر موجهة حديثها له، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "باي باي يا بحر".
وقالت علوي، بالفيديو: "أنا بعشق البحر.. بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول.. مش عارفة أقوله باي باي".
جدير بالذكر أن، الفنانة ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة زينة وأحمد حاتم.
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