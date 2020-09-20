تراند اليوم : مذيعة الجزيرة تثير الجدل بحديثها عن "مايوه" زوجة هذا الحاكم: جيش بن زايد سينشر صورها

تهكمت مذيعة الجزيرة غادة عويس على التطبيع الإماراتي مع دولة إسرائيل من خلال مثال خيالي على حدوث خلاف بين البلدين .

وقالت في تغريدة ساخرة: غداً عندما تحلب إسرائيل دولة الإمارات وتنهش سيادتها ويزرع فيها الموساد العملاء وتستغل الاتفاق لتستفيد بدون أن تفيد اللهم الا بالتجسس والتنصت والعمليات القذرة.

وأضافت: فليحاربها ذباب مبز بهاشتاغ وصور زوجة نتنياهو بملابس سباحة فهذا جلّ ما يبرع فيه جيش محمد بن زايد نظير جيش محمد بن سلمان.

