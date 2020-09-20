بيونسيه تمضي عطلتها على متن أغلى يخت في العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: أمضت النجمة العالمية بيونسيه مع عائلتها عطلة قصيرة بعيدة عن أنظار الفضوليين وعدسات المصورين.

وكانت بيونسيه وزوجها جاي زي يستكشفان المياه الأوروبية مع أطفالهما بلو آيفي، التوأمين رومي وسوري، على متن يخت فاخر جديد.

حيث ذكر أنه أكبر وأغلى يخت استأجره الزوجان على الإطلاق ويبلغ طوله أكثر من 350 قدماً (106 أمتار). فقد دفع الثنائيان الشهيران قرابة مليوني دولار مقابل استئجار يخت Benetti الفخم والمعروف باسم Lana، لمدة أسبوع واحد. أما السبب وراء ارتفاع كلفة أجاره، فيعود بحسب موقع دايلي مايل البريطاني إلى عامل مهم وهو تصميم اليخت.

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يتميز اليخت التي أمضت بيونسيه على متنه فترة أسبوع كامل، بتصميم خارجي مذهل مع مساحات واسعة وصالات كبيرة وصالونات مريحة تطغى عليها ألوان ناعمة تخلق إحساساً بـالهدوء والصفاء، وديكورات تحاكي “حركة وانسيابية” البحر.

كذلك يضم اليخت ثماني غرف فاخرة مزودة بحمام داخلي، وجناح رئيسي وسبع قاعات فاخرة لكبار الشخصيات تتميز كل منها بلون خاص. كما يوفر اليخت أيضاً لضيوفه جميع وسائل الراحة التي يأملون في الحصول عليها من خلال منتجع صحي فاخر يضم غرف علاج لأولئك الذين يرغبون في الاسترخاء، وصالة رياضية مجهزة تجهيزًا جيدًا لمن يتطلع إلى الحفاظ على لياقته البدنية. وهناك أيضًا صالة سينما مع نظام صوتي مثير للإعجاب بالإضافة إلى مسبح خارجي ضخم.